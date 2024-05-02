Атаковавшие Орловскую область дроны ВСУ повредили инфраструктуру региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о последствиях вечерней атаки вражеских беспилотников на регион. По имеющейся информации, на территории Глазуновского и Свердловского районов выведены из строя объекты энергоинфраструктуры.

Отмечается, что есть частичное нарушение электроснабжения ряда домов. В настоящее время на месте работают оперативные службы, пытаясь устранить повреждения. Пострадавших среди населения не зафиксировано.

«Орловская область в очередной раз подверглась атаке вражеских БПЛА. На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений», — написал Клычков.

Ранее мы сообщали, что вражеский беспилотник повредил ЛЭП в поселке в Курской области.