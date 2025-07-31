Аттракцион «360 градусов» рухнул в парке развлечений в Саудовской Аравии

В парке развлечений Саудовской Аравии аттракцион «360 градусов» обрушился, что привело к многочисленным травмам. Не менее 23 посетителей получили ранения различной степени тяжести.

Инцидент произошел в парке «Грин Маунтин», расположенном в Таифе, где во время работы аттракциона сломалась его центральная несущая конструкция. В результате падения люди, находившиеся на аттракционе, оказались на земле. Сообщается, что одного из пострадавших отбросило на значительное расстояние.

По информации местных СМИ, большинство пострадавших получили травмы средней тяжести, однако состояние троих оценивается как критическое. В настоящее время ведется расследование причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что десятки людей в США попали в больницу после прерванного из-за турбулентности авиарейса.