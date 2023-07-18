Аварийная служба Подмосковья приведена в режим повышенной готовности из-за непогоды

Как сообщили в областном министерстве энергетики, рабочие бригады, у которых на снабжении четыре машины для проведения аварийных работ, готовы к выезду. В ведомстве уточнили, что транспорт имеет грузоподъемность до 1,2 тонны. Спецтехника также оснащена средствами электрогазосварки и мобильными генераторами.

Для ликвидации возможных подтоплений из-за ливней в повышенную готовность приведены мобильные насосные станции.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся в Московской области до утра среды. В регионе местами пройдут ливни с грозами и градом. Ожидается усиление ветра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проводимой в регионе работе по подготовке инфраструктуры ЖКХ к осенне-зимнему периоду.