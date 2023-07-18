МЧС предупредило жителей Подмосковья о ливнях и грозах до утра среды

В Подмосковье с часу дня вторника ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредила пресс-служба областного главка МЧС.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе пройдут дожди, местами ожидаются грозы с ливнями и градом. По данным синоптиков, порывы ветра усилятся до двадцати метров в секунду.

Уточняется, что неблагоприятные метеорологические условия сохранятся до одиннадцати часов утра среды.

Ранее автоэксперт Николай Барановский рассказал, что делать, если в пасмурную погоду в машине запотевают окна.