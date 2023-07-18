МЧС предупредило жителей Подмосковья о ливнях и грозах до утра среды
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В Подмосковье с часу дня вторника ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредила пресс-служба областного главка МЧС.
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе пройдут дожди, местами ожидаются грозы с ливнями и градом. По данным синоптиков, порывы ветра усилятся до двадцати метров в секунду.
Уточняется, что неблагоприятные метеорологические условия сохранятся до одиннадцати часов утра среды.
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