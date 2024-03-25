Аварийная служба Подмосковья вывезла около ста кубометров обрушившихся конструкций из Crocus City Hall

Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» вывезли около ста кубометров обрушившихся конструкций из Crocus City Hall. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Как только был установлен факт теракта, в аварийной службе региона ввели режим повышенной готовности. Тогда же стартовала подготовка специальной техники для выезда на место происшествия. Колонну направили по поручению вице-губернатора Подмосковья — главы Минэнерго региона Евгения Хромушина.

Специалисты аварийной службы развернули на территории сварочный пост, проводятся работы по разбору обрушенных конструкций.

«Из здания уже вывезено около ста кубических метров обрушившихся конструкций», - говорится в сообщении министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после теракта в больницах остаются 97 человек.