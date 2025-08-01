Авиадиспетчера обвинили в причастности к столкновению самолета и вертолета в Вашингтоне

Виновником гибели 67 человек в воздухе в результате столкновения пассажирского самолета и вертолета может быть диспетчер. Он не предупредил экипаж авиалайнера об опасном сближении воздушных судов. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Издание привело точку зрения Федерального управления гражданской авиации США. Оно оценило действие всех сторон во время ЧП 29 января в Вашингтоне. Тогда пассажирский самолет при приземлении столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk. По мнению экспертов, диспетчер обязан был предупредить пилотов самолета о том, что пересекающимся к ним курсом движется вертолет. Он также должен был сообщить, что возможные точки их движения сойдутся в определенный момент.

Такое заявление было сделано во время слушаний в Национальном совете по безопасности на транспорте, который ведет расследование причин авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что в России был закрыт проект создания легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал». Проект реализовывал Уральский завод гражданской авиации. Эксперты предположили, что проект был закрыт из-за конструктивных проблем самолета.