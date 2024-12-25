Авиаэксперт Прядка назвал самые безопасные места в самолете

Авиаэксперт Виктор Прядка рассказал, какая часть пассажирского самолета считается самой безопасной и почему бизнес-класс располагается в начале салона. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, наиболее безопасным местом является хвостовая часть салона лайнера, а именно последние три ряда самые прочные. Причина в том, что при жесткой посадке сминается сначала носовая и центральная часть салона. Если удар не очень большой, то мнется кабина пилотов и ближайшие рядов десять, идущие за кабиной. А последние ряды кресел воспринимают меньшую нагрузку и поэтому пассажиры могут отделаться ушибами, ссадинами, однако спастись.

Эксперт уточнил, что между тем это может не сработать в случае пожара на борту судна, потому что пассажиры в хвостовой части могут не успеть вовремя покинуть самолет. Именно близкое расположение кресел к выходу и объясняет размещение бизнес-класса в начале самолета.

По его мнению, число выживших пассажиров в авиакатастрофе зависит от обстоятельств и причин крушения. Любой самолет можно посадить, тем не менее многое зависит от неисправности и опыта пилотов.

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