Военный пилот Попов назвал причины выживания пассажиров в хвосте самолета в Актау

По словам заслуженного военного летчика РФ Владимира Попова, попадание птиц в двигатели лайнера представляет опасность в связи с его высокой скоростью и огромной кинетической силой удара. Так, если корпус летательного аппарата разрывается, то наиболее безопасным местом становится хвостовая часть. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что птицы могут попасть в двигатель самолета в любой точке маршрута. При попадании туда большой птицы сила удара станет колоссальной, к тому же она может угодить и в органы управления крыла, спровоцировав технический отказ, впоследствии которого обстановка станет критической и неуправляемой, если вдруг оборвется или отсоединится какая-то тяга. Самолет в этом случае будет обречен.

По мнению летчика, тот момент, что люди смогли спастись в данной ситуации, является в определенной степени везением и стечением обстоятельств. При этом выбраться живыми удалось тем, кто сидел в хвостовой части, что бывает достаточно нередко. Это связано с тем, что удар принимает на себя передняя часть фюзеляжа и впоследствии меньше всего страдает хвостовая часть.

Ранее депутат Бессараб заявила, что Москва поможет выжившим при крушении самолета в Актау.