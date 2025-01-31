Авиаэксперт Романов определил вероятную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

По словам авиадиспетчера Александра Романова, пассажирский лайнер Bombardier мог столкнуться с вертолетом Black Hawk в Штатах по причине ошибки диспетчера, давшего разрешение на взлет военного воздушного судна, выжить в подобной авиакатастрофе практически невозможно. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что разница приземления в воду и на землю существует, однако вода, по сути, практически как бетон, поскольку она не сжимается.

По мнению эксперта, человек может выжить в условиях небольшой высоты и умения правильно сгруппироваться и приземлиться, тем не менее для самолета или вертолета вода практически не дает шансов.

Он добавил, что военные воздушные суда контактируют между собой, однако управляют своими полетами независимо. В гражданском аэропорту должны были быть согласования, но военные в подобных случаях имеют приоритет.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись над Вашингтоном.