Авиаэксперт Смирнов пояснил, почему пожар самолета в Анталье аналогичен катастрофе в Шереметьево

Авиалайнер отечественного производства Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании «Азимут», летевший из Сочи в Турцию, в ночь на 25 ноября загорелся в аэропорту Антальи после жесткой посадки. По словам заслуженного пилота СССР Олега Смирнова, пожар на этом самолете нельзя списывать на сдвиг ветра, так как обученный пилот должен уметь справляться с любыми погодными условиями. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что причина произошедшего лежит либо в плохой подготовке экипажа, либо в недостатках в конструкции самого воздушного судна, не исправленных после инцидента в Шереметьево пять лет назад, либо в использовании контрафактных запчастей для поддержания летной годности самолета.

По мнению эксперта, хороший исход инцидента в Анталье является признаком хорошей работы экипажа «Суперджета» и пожарной службы аэропорта. Вместе с тем, заметил он, на видео с места событий видно, что пожарные тушат огонь, расползающийся по поверхности посадочной полосы.

Он добавил, что комиссией Росавиации также, кроме соблюдения требований к конструкции самолета, будет проведена проверка того, как к полету готовился экипаж, поскольку командиром корабля мог быть стажер. Кроме того, будет проведена проверка того, как поддерживалась техническая летная годность загоревшегося судна.

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