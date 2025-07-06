Авиаколлапс продолжается: петербургский Пулково смог открыть прием самолетов лишь на час

В воскресенье, 6 июля, вечером, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил прием и отправку самолетов, сообщил Артём Кореняко, представитель Росавиации. Однако действовало снятие ограничений на полеты всего один час.

Перед этим поступала информация об отмене 287 рейсов в трех российских воздушных гаванях: Шереметьево в Москве, Пулково в Санкт-Петербурге и Стригино в Нижнем Новгороде. В Пулково были задержаны 37 рейсов, в Шереметьево — 56, а в Стригино — 13.

«Аэропорт Пулково открыт на прием воздушных судов с 21:30 до 22:30 мск», — написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Ранее представитель Росавиации сообщил, что временно не обслуживаются рейсы пять аэропортов.