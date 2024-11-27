Авиакомпания «Азимут» — о загоревшемся «суперджете»: экипаж все сделал правильно, виноват ветер

По мнению представителей авиакомпании «Азимут», в жесткой посадке принадлежащего ей самолета в Анталье виноват ветер, а экипаж все сделал правильно. Мнение этой организации привел телеграм-канал Baza.

У «Азимута» оказался уже готовым предварительный отчет по инциденту в аэропорту Антальи.

«Во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, что и стало причиной жесткой посадки. При этом опытный экипаж сумел удержать воздушное судно на полосе и сделал все правильно», — отмечено в отчете.

В документе также указано, что сам самолет не загорелся после посадки. Вспыхнуло только вытекшее из поврежденного бака топливо. Это также говорит о невиновности экипажа воздушного судна.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет считает основной причиной аварии ошибку пилота. Он возбудил по факту этого ЧП уголовное дело. Этот инцидент привел «Азимут» к потере 2-3 млрд руб.