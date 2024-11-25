Ущерб от пожара на Superjet в Турции может составить до 3 млрд руб.

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Авиационная компания «Азимут» может лишиться 2-3 млрд руб. из-за сгоревшего в Турции SSJ-100. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на источник на страховом рынке.

По словам спикера, произошедшее ЧП привело к полной гибели воздушного судна.

«С учетом возраста - до 2-3 млрд руб. Именно по имуществу, каско судна», — заявил источник.

Ранее сообщалось о том, что по факту инцидента СК возбудил уголовное дело, которое предусматривает до 2 лет лишения свободы. Согласно основной версии, самолет вспыхнул из-за ошибки пилота.

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