Авиалайнер компании «Азимут» загорелся в аэропорту Антальи

В аэропорту турецкого города Анталья на юге страны произошло возгорание борта отечественной авиакомпании «Азимут». Об этом сообщает портал Airporthaber.

Уточняется, что авиасудно Sukhoi Superjet 100 загорелся в ходе посадки. У самолета обнаружился пожар в одном из двигателей, огонь был обнаружен после остановки на взлетно-посадочной полосе. Авиационными службами было оперативно потушено возгорание.

Подчеркивается, что пострадавших не зафиксировано, однако в связи с пожаром взлетно-посадочную полосу аэропорта пришлось временно закрыть.

Ранее сообщалось, что в итальянском аэропорту у самолета со 184 пассажирами загорелся двигатель.