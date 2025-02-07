Самолет с пассажирами на борту пропал с радаров на территории Аляски

На Аляске пропал самолет с девятью пассажирами и пилотом на борту. Об этом сообщила в социальных сетях добровольная пожарная служба города Ном, который находится на южном побережье полуострова Сьюард.

Согласно сообщению, исчезнувший Cessna Caravan осуществлял рейс из Уналаклита в Ном. Активные поисковые работы продолжаются на земле, однако воздушные операции ограничены из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости.

В поисково-спасательной операции участвуют военнослужащие национальной гвардии, береговой охраны и армии. В Ном был направлен самолет C-130 береговой охраны, оснащенный специальным оборудованием для поисково-спасательных задач, что позволяет обнаруживать людей и объекты даже в условиях слабой видимости.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье.