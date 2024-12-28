Авиарейс из Дубая в Москву совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Дубай-Москва, совершил вынужденную посадку в Баку из-за пассажира, устроившего беспорядок на борту, сообщила авиакомпания.

Командир судна рейса SU527 Дубай-Москва, совершаемого 28 декабря, принял решение о посадке в аэропорту Баку для обеспечения безопасности полета в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров.

Данный пассажир, находившийся под воздействием алкоголя, грубо нарушил нормы поведения на борту, создавая конфликтные ситуации, угрожая бортпроводникам и не реагируя на замечания экипажа.

По прибытии в Баку данный пассажир был передан в руки полиции. После дозаправки самолет продолжил свой маршрут и отправился в конечный пункт назначения.

Ранее сообщалось, что аэропорт Жуковский был эвакуирован из-за неосторожных действий одного из пассажиров, который случайно потянул за ручку пожарной тревоги.