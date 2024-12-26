Baza: «неосторожность» пассажира привела к эвакуации аэропорта Жуковский

Аэропорт Жуковский был эвакуирован из-за неосторожных действий одного из пассажиров, который случайно потянул за ручку пожарной тревоги, как сообщил телеграм-канал Baza.

По информации, в 17:18 в аэропорту сработала тревожная сигнализация, и всех находящихся в здании пассажиров, включая тех, кто уже прошел контроль на международные рейсы, начали выводить на улицу.

Свидетели утверждают, что объявление с требованием покинуть здание прозвучало около десяти раз. Тревога, однако, оказалась ложной: причина срабатывания сигнализации заключалась в том, что неосторожный пассажир случайно потянул за ручку.

Спустя десять минут сигнализация была отключена, и всех пустили обратно. Пассажирам предстояло снова пройти контроль.

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