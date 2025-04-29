Хуситы заявили о возможном прямом попадании в авианосец США в Красном море

По данным телеканала Al Masirah, который, как пишет ТАСС во вторник, является подконтрольным вооруженному мятежному движению «Ансар Аллах» (хуситы), во время недавней операции было совершено возможное прямое попадание в американский авианосец Harry Truman.

По утверждению журналистов, источник в Минобороны хуситов не исключает прямого попадания в авианосец Harry Truman во время операции, а также ожидает, что тот уже в ближайшее время покинет «театр военных действий».

Других подробностей случившегося не приводится. Напомним: ранее стало известно об атаке на авианосную группу США во главе с Harry Truman в Красном море, а также удару по Ашкелону.