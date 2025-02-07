ЕС увеличит до 100% пошлины на удобрения из России и Белоруссии

В Европейском союзе планируют ввести высокие пошлины на удобрения, импортируемые из России и Белоруссии. Страны, такие как Польша, а также европейские производители активно поддерживают эту инициативу. Однако аграрии выражают глубокую озабоченность, сообщило РИА Новости.

С 1 июля к текущим 6,5% добавят €40-45 за тонну азотных и комплексных удобрений. Это лишь первый шаг; в следующем сельскохозяйственном году (с июля 2026 по июнь 2027-го) планируют увеличить до €60-70 за тонну, затем до €80-95, а с 1 июля 2028 года — до €315-430, что составит 100% ставки.

Целью этих мер является стремление к диверсификации поставок и уменьшение зависимости от Москвы и Минска. Михаил Хачатурян, доцент Финансового университета, отметил, что Европейский союз рассматривает как альтернативу поставки из Китая, США, Индии и Канады, однако это обернется значительными транспортными затратами.

Брюссель намерен сократить российский сельскохозяйственный импорт на 15%. В то же время необходимо сохранить транзит в целях глобальной продовольственной безопасности, особенно для развивающихся стран. Кроме того, под санкции не подпадают удобрения на основе фосфора и калия, а также упаковка до 10 кг.

Ранее сообщалось, что Китай после вступления в силу пошлин США ввел ответные меры.