Автобус с пассажирами перевернулся на мосту и упал в реку

В Туапсинском районе Кубани автобус упал с моста в разлившуюся реку на улице Кольцевой села Дефановка. Спасателям оперативно удалось эвакуировать всех 25 пассажиров, находившихся в салоне. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Инцидент случился на фоне масштабного подтопления, вызванного проливными дождями. Уровень реки Дефань резко поднялся, затопив три населенных пункта – Молдовановский, Новомихайловский и Дефановку. На федеральной трассе М-4 «Дон» сошел сель, полностью перекрыв движение в обоих направлениях.

Спасательная операция продолжалась 40 минут. Семь сотрудников «Кубань-СПАС» с использованием двух единиц спецтехники последовательно извлекали людей из частично затопленного автобуса. По предварительным данным, серьёзных травм никто из пассажиров не получил – всех доставили в ближайший медицинский пункт для осмотра.

Очевидцы сообщают, что водитель автобуса пытался спасти транспортное средство, когда сильный поток воды уже смывал его с проезжей части. Сейчас специалисты выясняют, были ли технические возможности избежать трагедии.

Власти Краснодарского края ввели режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что смерч разнес пляж в поселке Агой Краснодарского края, вызвав панику.