Летающие катамараны, крики и паника: смерч разнес пляж в Краснодарском крае

Смерч обрушился на пляж в поселке Агой Туапсинского района, заставив отдыхающих в панике разбегаться. Стихия за считанные минуты разрушила пляжную инфраструктуру, оставив после себя только обломки шезлонгов и зонтиков. Об этом сообщает Baza.

Параллельно река Дефань вышла из берегов, достигнув критического уровня всего за семь часов. Вода затопила прибрежные территории, включая поселки Новомихайловский, Дефановка и Молдавановка. В Лермонтово мощный поток полностью уничтожил мост, отрезав часть населенного пункта.

Очевидцы публикуют в соцсетях шокирующие кадры: летающие катамараны и лежаки, бурлящие потоки несут по улицам машины и обломки строений. В некоторых районах вода уже достигла первых этажей домов. На берегу Агоя, как пишут телеграм-каналы, была паника.

Метеорологи прогнозируют продолжение ливней, что может усугубить и без того критическую ситуацию.

Ранее сообщалось, что на Камчатке после нового землетрясения возникла угроза цунами.