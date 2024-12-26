Автобус с пассажирами врезался в грузовик на юге Москвы

В московском районе Бирюлево Восточное рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник федерального информагентства рассказал, что дорожное происшествие произошло на Липецкой улице у дома №32. По его данным, автобус с десятью пассажирами в ходе движения столкнулся с грузовиком, что привело к повреждению обоих транспортов. Кроме того, одному человеку потребовалась медицинская помощь. Характер его травм не уточняется.

Причину столкновения габаритных транспортов и другие подробности ДТП с пострадавшим выясняют сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось что в Красноярском крае столкнулись два грузовика во время движения по федеральной трассе.