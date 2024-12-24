МЧС России: два грузовика столкнулись с легковушкой в Красноярском крае

На федеральной трассе в Рыбинском районе Красноярского края произошло столкновение двух грузовиков с легковым автомобилем. В результате аварии автомобили загорелись, сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент случился 24 декабря на 958-м км дороги Р-255 «Сибирь», где столкнулись два большегруза и одна легковушка. Пожар, возникший из-за ДТП, ликвидировали 11 сотрудников и три единицы техники МЧС.

По данным спасателей, один человек получил травмы и был доставлен в больницу. Движение на федеральной трассе прекращено в обе стороны. Объезд организован через поселок Громадск и село Рыбное, добавили в краевом управлении МВД.

Полицейские работают над определением причин и обстоятельств происшествия. Сотрудники МЧС успешно ликвидировали пожар на площади 80 кв. м.

Ранее сообщалось, что автобус вылетел на пешеходную зону в Москве и снес дерево после столкновения с машиной МЧС.