Водителя спасли из перевернувшегося микроавтобуса на Сахалине
Мужчину зажало в перевернувшемся в ДТП микроавтобусе в Тымовском районе Сахалина
В Тымовском районе Сахалина произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В районе села Адо-Тымово микроавтобус Toyota Town Ace по неустановленной пока причине съехал с дороги и перевернулся.
В результате аварии автомобиль получил значительные повреждения, однако сохранил подвижность. Настоящей трагедией стало то, что единственный водитель, находившийся в салоне, получил травмы и оказался в ловушке, будучи зажатым обломками конструкции.
Сигнал о происшествии поступил диспетчеру Тымовского пожарно-спасательного отряда. Всего через 8 минут к месту ЧП прибыл расчет отдельного поста пожарно-спасательной части №43, расположенной в Адо-Тымово. Спасатели немедленно приступили к работе и провели оперативную деблокировку пострадавшего мужчины из искореженного микроавтобуса.
После освобождения водитель был передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего лечения и обследования. Убедившись, что перевернувшееся транспортное средство больше не угрожает безопасности, огнеборцы вернулись в подразделение. Всего для ликвидации последствий аварии было задействовано три спасателя и одна единица спецтехники. Причины инцидента выясняются.
