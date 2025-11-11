Водителя спасли из перевернувшегося микроавтобуса на Сахалине

В Тымовском районе Сахалина произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В районе села Адо-Тымово микроавтобус Toyota Town Ace по неустановленной пока причине съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии автомобиль получил значительные повреждения, однако сохранил подвижность. Настоящей трагедией стало то, что единственный водитель, находившийся в салоне, получил травмы и оказался в ловушке, будучи зажатым обломками конструкции.

Сигнал о происшествии поступил диспетчеру Тымовского пожарно-спасательного отряда. Всего через 8 минут к месту ЧП прибыл расчет отдельного поста пожарно-спасательной части №43, расположенной в Адо-Тымово. Спасатели немедленно приступили к работе и провели оперативную деблокировку пострадавшего мужчины из искореженного микроавтобуса.

После освобождения водитель был передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего лечения и обследования. Убедившись, что перевернувшееся транспортное средство больше не угрожает безопасности, огнеборцы вернулись в подразделение. Всего для ликвидации последствий аварии было задействовано три спасателя и одна единица спецтехники. Причины инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло на Малоохтинской набережной в Петербурге.