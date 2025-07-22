Автобус с россиянами попал в ДТП в Турции во время движения по мосту

Автобус с отдыхающими россиянами попал в ДТП в Турции. Об этом сообщил телеграм-канал Readovka.

По имеющимся данным, ЧП в Турции произошло во вторник, 22 июля. Автобус в городе Серике двигался по автотрассе, в нем находилось 33 туриста из России. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и его транспортное средство стало заносить в сторону. Автобус в это время выехал на мост.

«Въехал в дорожные ограждения, разделяющие встречные полосы, для того, чтобы транспорт не рухнул с моста, тем самым спасая жизни людей», — указал микроблог.

По имеющимся данным, пострадал только один пассажир, его пришлось отправить в больницу. Всех остальных людей развезли по отелям. Сильнее всех пострадал автобус, у него повылетали стекла из окон.

Ранее сообщалось об инциденте в Турции, связанном с путешественниками. Российские туристы, купившие экскурсию в Эфес у туроператора AnexTour, провели 10 часов без еды и воды в 33-градусную жару. Несмотря на требования, гиды не разрешали даже купить воду, а часть достопримечательностей оказалась закрыта на реставрацию.