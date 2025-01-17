Автобус с российскими туристами попал в ДТП на Шри-Ланке

Автобус с россиянами столкнулся с цементовозом на Шри-Ланке. В результате аварии водитель погиб, а туристы были госпитализированы с различными травмами, сообщил портал Adaderana.

На момент происшествия в автобусе находилось примерно 30 человек. Инцидент произошел на скоростной автостраде недалеко от рыбацкого портового поселка Тангалле. Водитель автомобиля погиб, примерно 19 туристов получили травмы.

После ДТП в больнице Шри-Ланки находятся 12 россиян с травмами, сообщил ТАСС.

Ранее сообщалось, что КНДР открыла свои границы для посещения иностранными туристами.