Северная Корея открыла границы для иностранных туристов

Власти Северной Кореи открыли часть своей территории для свободного посещения туристами из-за рубежа. Об этом на своем сайте сообщил китайский туроператор Young Pioneer Tours.

С сегодняшнего дня 16 января в КНДР была открыта особая экономическая зона «Расон» для свободного посещения всеми иностранцами. Исключение сделано только для граждан Южной Кореи и США, они не допускаются к посещению КНДР. Эта зона находится на северо-востоке страны.

«При этом ожидается, что китайские гости войдут в зону первыми», — указали представители туроператора.

Ранее появлялись сообщения, что северокорейские военные произвели со своей территории запуск нескольких ракет по направлению к Японии. Те пролетели порядка 250 км и упали в Японское море. Власти Южной Кореи уже обвинили КНДР в провокации и дестабилизации обстановки на Корейском полуострове.