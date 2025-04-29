Автобус с туристами из России съехал в кювет в Турции

В Турции произошла авария с автобусом, перевозившим российских туристов. Источники телеграм-канала SHOT сообщили , что группа отдыхающих направлялась из аэропорта Антальи в сторону города Сиде. По предварительным сведениям, травмы получили 19 граждан России, а также водитель транспортного средства. Общее число россиян в автобусе составляло 25 человек.

На бортах автобуса имелась символика, указывающая на принадлежность к российскому туроператору ANEX TOUR. Недалеко от района Гюндогду, на бульваре Мустафа Бея, автобус не справился с управлением и съехал в кювет. В результате падения произошло столкновение с тепличным комплексом.

На месте происшествия работают медицинские бригады и представители правоохранительных органов, оказывая необходимую помощь пострадавшим туристам.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области экскурсионный автобус съехал в кювет.