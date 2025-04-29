Автобус с туристами из России съехал в кювет в Турции
SHOT: туристы из России пострадали в ДТП в Турции
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В Турции произошла авария с автобусом, перевозившим российских туристов. Источники телеграм-канала SHOT сообщили, что группа отдыхающих направлялась из аэропорта Антальи в сторону города Сиде. По предварительным сведениям, травмы получили 19 граждан России, а также водитель транспортного средства. Общее число россиян в автобусе составляло 25 человек.
На бортах автобуса имелась символика, указывающая на принадлежность к российскому туроператору ANEX TOUR. Недалеко от района Гюндогду, на бульваре Мустафа Бея, автобус не справился с управлением и съехал в кювет. В результате падения произошло столкновение с тепличным комплексом.
На месте происшествия работают медицинские бригады и представители правоохранительных органов, оказывая необходимую помощь пострадавшим туристам.
Ранее сообщалось, что во Владимирской области экскурсионный автобус съехал в кювет.