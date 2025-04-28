Во Владимирской области экскурсионный автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате пострадали 35 человек.

О ЧП сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла около 02:40 по московскому времени в Александровском районе Владимирской области.

В автобусе ехали 55 человек.

На место происшествия прибыли представители Госавтоинспекции и экстренных служб.

23 апреля произошел инцидент с автобусом, перевозивший детей из Международного детского центра «Артек». Он попал в ДТП в центре Севастополя. В результате восемь несовершеннолетних были доставлены в больницу с различными травмами. Обстоятельства происшествия выясняются. Прокуратура Севастополя взяла на контроль проверку инцидента.

Ранее сообщалось о том, что в Севастополе произошло ДТП с участием автобуса «Артека».