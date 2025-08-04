Автобус с туристами столкнулся с поездом в Ленинградской области: два человека погибли

В Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием рейсового автобуса и грузового поезда, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Авария случилась ранним утром в 06:11 мск на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец в Лодейнопольском районе.

По предварительным данным, водитель автобуса выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым составом. Машинист поезда, заметив опасность, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В результате аварии два пассажира автобуса погибли на месте, еще десять человек получили травмы различной степени тяжести.

Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. По информации ОЖД, схода подвижного состава не произошло, а локомотивная бригада грузового поезда не пострадала.

На место трагедии также выехал волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов для координации работы следственных органов.

В настоящее время проводится комплексная проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, а также исполнения законодательства о защите прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе «Можга — Бемыж» в Удмуртии погибли две женщины.