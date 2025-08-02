Восемь человек пострадали в ДТП на Можгинском тракте в Удмуртии

На автодороге «Можга — Бемыж» в Удмуртии произошло ДТП, в результате которого два человека погибли и шестеро получили травмы. Об этом сообщило Главное управление (ГУ) МЧС по региону в телеграм-канале.

Авария произошла возле села Поршур, где столкнулись «Нива Шевроле» с четырьмя пассажирами в салоне и «Лада Веста», в которой находились один взрослый и трое детей.

По предварительным данным, среди погибших — две женщины, которые были пассажирами «Нивы». Всего в результате аварии пострадали восемь человек, включая троих несовершеннолетних.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС России, которые проводили сложную операцию по деблокированию зажатой в автомобиле девушки и извлечению тел погибших.

Сейчас сотрудники Государственной автомобильной инспекции устанавливают точные причины трагедии. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Мордовии произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого пострадало шесть человек.