Автобусы и троллейбусы в Мурманске объезжают место стрельбы

Автобусы и троллейбусы идут в объезд места происшествия, сообщает РИА Новости.

В Мурманске перекрыли Кольский проспект в районе дома, с крыши которого неизвестный ведет стрельбу. На въезде стоят машины экстренных служб.

Ранее о ЧП в своем телеграм-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома №10 на Кольском.

На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

Андрей Чибис призвал жителей соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности: выключить свет и отойти от окон.

Также он предупредил о том, что запрещено снимать и выкладывать в Сеть работу силовых служб.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу в жилом комплексе.