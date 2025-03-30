Автобусы и троллейбусы в Мурманске объезжают место стрельбы
Кольский проспект в Мурманске перекрыли из-за стрельбы
Фото: [flickr.com]
В Мурманске перекрыли Кольский проспект в районе дома, с крыши которого неизвестный ведет стрельбу. На въезде стоят машины экстренных служб.
Автобусы и троллейбусы идут в объезд места происшествия, сообщает РИА Новости.
Ранее о ЧП в своем телеграм-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома №10 на Кольском.
На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.
Андрей Чибис призвал жителей соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности: выключить свет и отойти от окон.
Также он предупредил о том, что запрещено снимать и выкладывать в Сеть работу силовых служб.
Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу в жилом комплексе.