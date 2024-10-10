Автоэксперт Балабас перечислил правила езды на машине в туманную погоду

Ряд регионов РФ накрыл «радиационный туман». По словам автоэксперта Евгения Балабаса, для безопасного вождения в тумане водителям необходимо соблюдать элементарные правила и не забывать пользоваться противотуманными фарами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что туман и условия пониженной видимости не должны отпугивать автовладельцев от вождения. Главным правилом поведения за рулем автомобиля в это время является соблюдение дистанции и скоростного режима. Так, при наличии впереди автомобиля с неисправной задней оптикой и не срабатывающими стоп-сигналами, либо срабатывают через раз, то лучше воспользоваться возможностью менять свое положение в потоке.

По мнению эксперта, в условиях недостаточной видимости, водители также могут ориентироваться на стоп-сигналы автомобиля, следующего за впереди идущим. Для этого необходимо выбрать машину, через которую станет видно следующего участника движения, и ехать за ней. Это даст водителю дополнительные секунды на торможение и даст возможность остановиться не после впереди идущего автомобиля, а одновременно с ним.

Он отметил, что при этом не следует устанавливать на автомобиль дополнительные приспособления вроде лазерного стоп-сигнала или устройства, заставляющего стоп-сигнал мигать при любом торможении.

Ранее он перечислил ключевые опасности для автомобиля во время сильного ливня.