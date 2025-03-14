Автоэксперт Балабас пояснил, можно ли ездить на автомобиле с всесезонной резиной

Каждый год замена зимней резины на летнюю вызывает ряд вопросов у автомобилистов. Многие люди и вовсе пренебрегают указанной процедурой, тем самым подвергая себя и прочих участников дорожного движения риску. Автоэксперт Евгений Балабас рассказал, можно ли ездить на всесезонной резине. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, наиболее идеальным с точки зрения безопасности и комфорта вождения автомобиля вариантом является три комплекта резины. В этом случае всесезонная резина оптимальна для теплого межсезонья весной и осенью. Тем не менее это сложно рекомендовать большинству, так как это даже не столько лишние расходы, сколько огромная обуза, на которую не каждый водитель готов, и их трудно за это осуждать.

Эксперт добавил, что всесезонная резина — не самый хороший вариант для применения.

По его мнению, пока не следует торопиться с заменой зимней резины на летнюю, так как еще имеется вероятность заморозков. К тому же в этом году погода нетипична, и это приводит к более быстрому износу резины. В целом же не очень опытным водителям пока необходимо оставаться на зимней резине.

Ранее автоэксперт Кирьянов посоветовал менять зимнюю резину на летнюю в апреле–мае.