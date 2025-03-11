Автоэксперт Каблинова оценила инициативу увеличить штрафы за перевозку детей

В нашей стране планируют повысить штрафы за перевозку детей не по правилам. Для физических лиц размер штрафа увеличится до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тыс. рублей. Автоэксперт Юлия Каблинова оценила эту инициативу и объяснила, помогут ли штрафы стать водителям ответственнее. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, повышение штрафов за перевозку детей без автокресла в любом случае заставит некоторых водителей задуматься, следует ли им рисковать. Однако данная инициатива полностью не решит проблему, поскольку многие водители, нарушающие правила перевозки детей, не понимают, как важно наличие детского кресла в автомобиле.

Эксперт отметила, что исключительно жесткие меры на выходе не дают выдающегося положительного результата. Так, для эффективного решения проблемы нужен комплексный подход, прежде всего продолжение активной разъяснительной работы, усиленный контроль со стороны инспекторов ГИБДД с частыми проверками на дорогах, госсубсидии или скидки на приобретение автокресел для семей с низким доходом, чтобы финансовый вопрос не становился препятствием.

По ее мнению, наличие в автомобиле детского кресла значительно уменьшает риск травм и смертности среди детей на дорогах.

Ранее в Минтрансе Подмосковья призвали водителей не перевозить детей без автокресла.