Свыше 700 штрафов выписали за катание на самокатах в Нижнем Новгороде с начала года

Более 700 административных материалов выписали водителям электросамокатов в Нижнем Новгороде в этом году. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на региональный отдел ГИБДД России.

Уточняется, что чаще всего штрафы выписывались за езду на самокате с большой скоростью, а также передвижение на нем вдвоем и выезд на дороги, по которым ездить запрещено.

Поясняется, что 708 случаев зафиксированного нарушения касались нарушения правил дорожного движения, 10 — создания помех для машин и один — езда на самокате в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что также в текущем году в Нижнем Новгороде зафиксировано более 170 аварий с участием электросамокатов, в которых пострадали около 180 человек и один из них погиб.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности при катании на электросамокатах.