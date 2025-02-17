Автоэксперт Сажин назвал способы не лишиться автомобиля из-за электронной подписи

В последние годы злоумышленники разрабатывают все более изощренные схемы, которые направлены на незаконное завладение имуществом граждан, в том числе и автомобили. Особую тревогу вызывает отсутствие эффективных механизмов защиты автомобилей от мошеннических посягательств. По словам автоэксперта Владимира Сажина, мошенники каждый раз находят новые методы отъема денег и имущества у граждан. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что из-за действий злоумышленников на сайте «Госуслуги» можно лишиться даже своего автомобиля, не зная об этом. Онлайн-услуги, такие как оформление договоров купли-продажи и переоформление имущества удобны, однако данным инструментом активно пользуются мошенники.

По мнению эксперта, если для недвижимости запрет можно поставить при наличии кадастрового номера, то для автомобилей пока таких мер не предусмотрено. К тому же злоумышленники делают так, что все юридически правильно оформлено.

Он отметил, что в случае взлома следует немедленно подать заявление в полицию, чтобы в случае появления «нового владельца» человек смог доказать свою правоту. Помимо этого, не следует передавать коды из смс посторонним, не подписывать документы и следить за своими личными данными, чтобы потом не оказаться в неприятной ситуации.

Ранее он пояснил пути работы системы тайных жалоб водителей на «Госуслугах».