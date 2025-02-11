Автоэксперт Сажин пояснил пути работы системы тайных жалоб водителей на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» появилась новая функция, которая позволяет анонимно отправлять сообщения владельцам автомобилей. Указанный сервис призван упростить коммуникацию между автовладельцами и окружающими, уменьшая вероятность конфликтных ситуаций. По словам автоэксперта Владимира Сажина, в этой ситуации многое зависит от скорости реакции автовладельцев и их готовности проверять уведомления. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в целом инициатива является разумной, то есть если человек что-то забыл сделать, ему можно просигнализировать таким образом, однако существуют и негативные стороны, когда необходимо человека проучить, продемонстрировать ему, что он поступил неправильно и прочее.

По мнению эксперта, при этом номер телефона, который оставлен под лобовым стеклом, может стать находкой для мошенников, и это большой риск. Поэтому в этом случае самое важное – это то, чтобы сервис начал работать.

Ранее эксперт Храпунова назвала плюсы и минусы хранения скриншотов документов на «Госуслугах».