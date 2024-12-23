Автоэксперт Сажин определил связь между насваем и ДТП и неадекватным поведением таксистов

Недавно в прессе появилась новость о том, что обсуждаются ограничения на применение электронных устройств за рулем, включая вейпы. Автоэксперт Владимир Сажин оценил данную инициативу, а также обратил внимание на употребление насвая за рулем, наиболее часто которым грешат таксисты. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, при курении вейпа автомобиль может буквально заполняться дымом, и видимость резко ухудшается, водитель на мгновение становится слепым. Следовательно, вейпинг за рулем может привести к опасным ситуациям.

Эксперт отметил, что от насвая проблем еще больше, к тому же в нашей стране его продажа запрещена, однако употребление пока никак не ограничено. При этом насвай способен вызывать не только физическое, а также и психологическое воздействие на водителя. Он иногда приводит к измененному состоянию сознания, водители становятся неадекватными.

По его мнению, в целом насвай обязательно следует приравнять к наркотическим веществам.

Ранее он назвал причины возникновения стычек между таксистами.