Автоэксперт Сажин назвал причины возникновения стычек между таксистами

В понедельник в северной столице случилась стычка между группой активистов и несколькими таксистами. Таксисты обратились в полицию, сообщив о происходящем. Полицейские выслушали обе стороны и задержали нескольких активистов, составив на них административные протоколы о мелком хулиганстве. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, в чем причина конфликта и как избежать подобного в дальнейшем. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам,бизнес сам себе пилит сук, на котором сидит. Однако все меры по ужесточению контроля над такси появились не на ровном месте,поэтому в случае отсутствия работы перевозчиков в правовом поле их постигнет участь маршруток.

Эксперт добавил, что в скором будущем водители такси обязаны станут регистрировать автомобиль и вставать на налоговый учет в регионе оказания услуг.

По его мнению, такси никогда не было дешевым и альтернативой общественному транспорту. К тому же если спрос на арендный транспорт станет расти, то бизнес будет развиваться и, соответственно, будет расширяться число транспортных средств.

Ранее он спрогнозировал пути изменения рынка такси после ухода 75% водителей в сентябре.