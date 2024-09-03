Автоэксперт Сажин перечислил способы сделать безопасными особо аварийные участки трасс

Ежедневно тысячи людей попадают в аварии на дорогах, к которым приводят усталость, невнимательность, нарушение правил, неисправные автомобили. Тем не менее существуют места, становящиеся настоящими «черными пятнами» на карте. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, почему обычные перекрестки становятся такими, что делать с ними и как происходят процессы, убирающие все препятствия и неудобства там. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, в 90% случаев аварийные ситуации создают именно водители, а не организация регулировки дорожного движения, поскольку первые не соблюдают требования правил дорожного движения, не сбрасывают скорость, не убеждаются в безопасности своего маневра, выбирают неправильную траекторию своего движения на перекрестке и так далее.

Эксперт подчеркнул, что бывают случаи, когда и навигатор толкает на нарушение правил дорожного движения, в связи с чем по дорогам необходимо всегда ездить, как будто в первый раз.

По его мнению, в случае частых аварий на одном и том же месте специальная комиссия проверяет и смотрит, каким образом можно улучшить ситуацию: или поставить средства регулирования, или поменять фазу, встать на место и проводить профилактическую беседу с автомобилистами.

Ранее он перечислил способы поведения и обращения с автохамом на дороге.