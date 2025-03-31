Автоэксперт Сажин пояснил необходимость контролировать водителей автобусов через QR-коды

Участившиеся случаи ДТП с рейсовыми автобусами, в том числе и резонансные аварии, заставляют задуматься: имеется ли в России достаточный контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей. По словам автоэксперта Владимира Сажина, указанную проблему важно решать комплексно и на государственном уровне. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что необходимо усилить контроль и создать независимую организацию, которая следила бы за выпуском транспорта на линию. Тем не менее важно и кардинально менять сам подход к контролю, поскольку технические системы контроля состояния водителя могут только предупредить о его ухудшающемся самочувствии, однако не способны остановить автобус и отправить водителя к врачу. Поэтому контроль должен быть постоянным.

По мнению автоэксперта, указанную проблему необходимо решать посредством цифровых технологий. Так, надо внедрить систему контроля водителя через плавающий QR-код водительского удостоверения с «Госуслуг-Авто». Указанный код предъявляется при каждом выходе на линию, при возврате и в течение дня. Вся информация должна автоматически передаваться в надзирающие органы, что обеспечит оперативное реагирование. При этом указанный QR-код нельзя будет сфотографировать или передать другому человеку, поскольку он регулярно меняется, поэтому подделка невозможна.

Он подчеркнул, что внедрение системы актуально не только для рейсовых автобусов, а также и для заказных перевозок и межгорода. Так, после внедрения цифрового контроля во все коммерческие перевозки ситуация изменится.

Ранее он назвал катастрофические последствия запрета работы мигрантов на транспорте.