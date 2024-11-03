Автоэксперт Сажин пояснил необходимость наведения строгого порядка в автошколах по всей стране

По итогам проверки проведения экзаменов на права в одном из МРЭО в северной столице уволены сразу 17 инспекторов ГАИ, а руководитель ведомства понижен в должности. Причиной послужило несоблюдение дисциплины и нарушения в фиксации экзаменов. По словам автоэксперта Владимира Сажина, аналогичная ситуация складывается не только в Санкт-Петербурге, а по всей стране. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что как бы автошкола хорошо ни обучала при росте стоимости в условиях конкуренции, сдавать станут избранные. При этом кандидат в водители, который получил оценку: «не сдал», даже если он проехал без единой ошибки, доказать свою правоту не сможет, поскольку рискует попасть в «черный список». Это привело в итоге к тому, что государство планирует внедрить онлайн-курсы, то есть дистанционное обучение с идентификацией через «Госуслуги» является лучшим выходом в данной ситуации.

По мнению эксперта, со времен начала пандемии коронавируса все автошколы обучали студентов теории в режиме онлайн, однако не у каждого такая форма обучения была указана в договоре. Так, онлайн-обучение и дистанционное обучение – это две разные формы: в первой ситуации слушателю предлагается посмотреть обучающие фильмы сидя на диване с попкорном, а во второй предусмотрено живое общение с преподавателем, который станет объяснять ПДД.

Он подчеркнул, что удастся ли навести порядок в данной сфере – покажет время.

Ранее он перечислил последствия ужесточения контроля за сдачей на права.