Автоэксперт Сажин пояснил опасность «автомобилей-конструкторов»

Злоумышленники начали обманывать жителей нашей страны, продавая им «автомобили-конструкторы» по привлекательным ценам, они собраны из разных частей, ввезенных в Россию под видом запчастей. По словам автоэксперта Владимира Сажина, ситуация с «распилами» является палкой о двух концах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что эта проблема еще осложняется нынешней ситуацией с поставками оригинальных запчастей. Так, на данный момент выгоднее привезти половину автомобиля и сварить ее здесь, чем искать китайские запчасти, которых может даже и не быть. Однако в таком случае легализовать ее как полноценное транспортное средство не получится.

Ранее он назвал причину недолговечности современных автомобилей.