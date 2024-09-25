Автоэксперт Сажин пояснил, почему объем времени ожидания сотрудников ГАИ на месте ДТП следует регулировать

Автошколы в нашей стране требуют изменения. Поводом для этого стало повышение стоимости обучения в ряде автошкол до 60 тыс. рублей. Кроме того, были подняты вопросы о необходимости контроля за деятельностью автошкол и исключении возможности онлайн-обучения теории. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, какие еще изменения необходимы сегодня в сфере транспорта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, также следует переложить ответственность за возмещение ущерба даже при невиновности водителя и отсутствии полиса у второй стороны, исключив все судебные тяжбы. Данным вопросом должны заниматься юристы страховой компании. Так, полис КАСКО покрывает расходы в случае виновности и невиновности и требует дополнительных финансовых вложений. Кроме того, объем времени ожидания сотрудников ГАИ для фиксации ситуации для последующего разбирательства в суде необходимо регулировать.

Эксперт пояснил, что стоит определять время прибытия на место ДТП, поскольку отсутствие нужного штата сотрудников ГАИ не должно отражаться на безопасности дорожного движения, а от длительного времени ожидания инспекторов для оформления ДТП не должны страдать водители.

Ранее он назвал причины роста ДТП среди мотоциклистов.