Автоэксперт Сажин назвал единственный выход решения проблем с электросамокатами

Несмотря на введенные в некоторых городах РФ запреты на езду на электросамокатах по тротуарам, пешеходным зонам и паркам, а также ограничения скорости, многие пользователи продолжают нарушать правила. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как бороться с данной проблемой. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, в любом случае сейчас инспекторы, которые ведут работу от лица кикшеринговых компаний, устраивают рейды и стараются объяснить, как себя вести.

Эксперт добавил, что аналогично работает и полиция, в связи с чем создавать самокатную полицию точно не нужно. Также нет смысла и устанавливать отслеживающие электросамокаты и камеры видеонаблюдения, поскольку они себя не окупят. Вместо борьбы с этим СИМ лучше всего их вообще запретить.

По его мнению, есть смысл и подождать, пока введенные меры начнут работать и урегулируются.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности при катании на электросамокатах.