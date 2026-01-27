Автоэксперт заявил, что в метель в Москве безопаснее ехать на автобусе и идти пешком

Москву накрыла настоящая снежная осада — метели не прекращаются, и синоптики обещают, что такой погодный режим продлится до середины недели. Городской транспорт столкнулся с коллапсом: многокилометровые пробки оцениваются в семь-девять баллов, а обычная поездка на автомобиле растянулась в среднем на лишние сорок-пятьдесят минут. В этой ситуации столичный Департамент транспорта дал жителям однозначную рекомендацию — отказаться от личных машин в пользу метро. Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей полностью поддержал этот совет.

По его словам, самый верный способ избежать многочасового стояния в заторах — просто в них не попадать, дождавшись, пока коммунальные службы расчистят дороги. В такую погоду даже автобус, идущий по выделенной полосе, может оказаться быстрее и надежнее собственного авто, а короткие расстояния и вовсе лучше преодолевать пешком. Если же поездки на машине не избежать, стоит строго соблюдать правила зимнего вождения, чтобы не пополнить статистику аварий. Ключевое — это сдержанность. Так, соблазн набрать скорость на свободном участке после долгой пробки особенно опасен. «Погонять» лучше оставить на лето. Не менее важно увеличить дистанцию и боковой интервал, поскольку большинство зимних ДТП происходят именно из-за «догонялок» на скользкой дороге. Резкие перестроения и маневры могут легко отправить автомобиль в занос.

Эксперт добавил, что в условиях плохой видимости необходимо обязательно включить ближний свет фар или противотуманки, а также полностью сконцентрироваться на дороге, убрав в сторону смартфон. Сажин также обращает внимание работодателей на форс-мажорные обстоятельства — многие сотрудники опаздывают не по своей вине, и к этому стоит отнестись с пониманием.

По его мнению, пока снегопад не ослабнет, оптимальная стратегия для москвича — переждать непогоду или выбрать общественный транспорт. А если выезд неизбежен, то только максимальная осторожность и отсутствие лихачества помогут благополучно добраться до цели.

Ранее сообщалось, что жители Новосибирска оказались заблокированы из‑за грузовиков и плохой уборки.