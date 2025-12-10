Автоюрист предупредил об опасности вождения после приема лекарств

Поездка за рулем после приема обычного корвалола или популярных противопростудных порошков может обернуться серьезными неприятностями. Как предупреждает автоюрист Дмитрий Славнов, если в организме водителя обнаружат следы наркотических или психотропных веществ, содержащихся во многих лекарствах, это грозит лишением прав на срок до двух лет и крупным штрафом по статье об управлении в состоянии опьянения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, поводом для проверки со стороны инспектора ГИБДД могут стать внешние признаки: дрожание рук, покраснение кожи, неустойчивая поза или заторможенная реакция. При малейшем подозрении водителя направят на медицинское освидетельствование, и даже минимальное количество запрещенного вещества в анализе крови станет основанием для наказания — его наличие, а не доза, играет ключевую роль. При этом официальный перечень препаратов, несовместимых с вождением, опубликованный Минздравом России и включающий более 200 наименований, носит лишь рекомендательный характер, но ответственность наступает по факту обнаружения конкретных веществ из списка наркотических.

Юрист подчеркнул, что последствия игнорирования этих правил могут быть трагическими. Как поясняет эксперт, многие лекарства, особенно седативные или содержащие барбитураты (как в корвалоле), вызывают сильную сонливость и резко снижают концентрацию. Вождение в таком состоянии равносильно езде в сонном опьянении, что неоднократно приводило к тяжелым авариям. Организм может «выключиться» внезапно, лишив водителя контроля над автомобилем в считанные секунды.

По его мнению, во время болезни и приема сильнодействующих препаратов, особенно содержащих компоненты из запрещенного перечня, от управления автомобилем лучше полностью воздержаться. Если лекарство необходимо, стоит поискать его аналог без психоактивных веществ или воспользоваться такси. Риск лишиться прав — лишь часть проблемы; гораздо страшнее цена возможной аварии, которая, как напоминает юрист, «написана кровью».

