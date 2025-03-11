Автоюрист Радько назвал способы возврата средств при повреждении автомобиля на дороге не по своей вине

Неровности на дороге, просадка грунта или некачественный ремонт трасс может стать причиной повреждения транспортного средства. При этом ущерб, понесенный водителем, должна возмещать та организация, которая была ответственна за обеспечение дороги. Автоюрист Сергей Радько рассказал, каким образом вернуть средства, если человек повредил автомобиль на дороге не по своей вине. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, необходимо понимать, что если автомобиль получил повреждение при движении по дороге, то это в любом случае ДТП. Поэтому следует вызывать ГИБДД, оформлять документы и дальше установить организацию, которая отвечает за данный участок дороги. Европротокол в данном случае исключен.

Эксперт добавил, что при составлении протокола важно максимально точно и полно фиксировать нарушение, делать как можно больше фотографий, которые в дальнейшем послужат доказательной базой. Далее на сайте Росавтодора нужно воспользоваться специальным сервисом, по которому можно определить организацию, отвечающую за содержание дороги. Так, если сотрудники ГИБДД оформили протокол без нарушений и претензий к водителю, то взыскать ущерб будет проще.

По его мнению, если же сотрудники ГИБДД указали в протоколе причастность водителя к повреждению на транспортном средстве, то важно попробовать написать в местное подразделение ГИБДД заявление о том, чтобы эта компания была привлечена к ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ. Если госавтоинспекторы найдут компанию, виноватую в том, что она ненадлежащим образом содержала данный участок дороги, то такое постановление станет еще одним доказательством того, что вина за повреждения лежит именно на компании.

Ранее он назвал предметы на лобовом стекле, за которые можно получить штраф.