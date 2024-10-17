Автоюрист Радько назвал предметы на лобовом стекле, за которые можно получить штраф

В нашей стране водители давно привыкли к применению видеорегистраторов, ароматизаторов и прочих приборов и аксессуаров, размещаемых на лобовом стекле, зеркале заднего вида, приборной панели и т.д. Автоюрист Сергей Радько пояснил, когда размещение стороннего предмета в передней части салона авто считается нарушением и почему за это редко наказывают. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, водители могут размещать любые предметы, не ограничивающие обзорность с места водителя. Если обзор будет ограничен, это станет нарушением правил перевозки груза, поэтому за такое предусмотрено наказание.

Юрист добавил, что помимо требований к обзорности с водительского места больше никаких правил по размещению предметов в салоне автомобиля не предусмотрено.

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